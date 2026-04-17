Эксперт назвал цены на квартиры в Сочи со сдачей в 2026 году

Стоимость самой бюджетной квартиры в Сочи, готовой к сдаче в 2026 году, в апреле составила 8,2 миллиона рублей. Об этом « Ленте.ру » сообщил эксперт по недвижимости города-курорта Кирилл Флутков.

По словам специалиста, речь идет о студии площадью 22,85 квадратного метра. Для сравнения: в марте минимальный бюджет был выше — 8,6 миллиона рублей, но при большей площади (25,3 «квадрата»). В январе аналогичная цена фиксировалась для студии площадью 17,3 квадратного метра.

Что касается самого дорогого объекта со сдачей в текущем году, его цена составляет 288,9 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести трехкомнатные апартаменты площадью 156,6 квадратного метра. Риелтор уточнил, что в начале года верхняя граница достигала 315,4 миллиона рублей, после чего часть дорогих лотов исчезла из продажи.

