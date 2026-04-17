Тренер ЦСКА назвал выбивший его из Кубка Гагарина «Авангард» машиной

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после пятого матча второго раунда Кубка Гагарина, в котором армейцы уступили со счетом 1:2 «Авангарду» и выбыли из борьбы за трофей.

«Авангард» добился уверенной победы в первом матче серии (3:0). В следующих матчах армейцы сумели навязать мастеровитым омичам борьбу: забрали четвертую игру серии, а в трех остальных уступили с разницей в одну шайбу. Никитин отметил важность первой победы «Авангарда».

«Первая игра дала импульс «Авангарду», очень много сил ушло остановить эту машину. Возможно, этих сил не хватило реализовать те моменты», — сказал главный тренер ЦСКА.

Главным героем серии стал нападающий Констатин Окулов, ранее выступавший за ЦСКА. Против своего бывшего клуба он набрал 7 (4+3) очков. Форвард «Авангарда» уверенно возглавляет и общий бомбардирский зачет Кубка Гагарина с 14 (8+6) баллами в 10 матчах.

В полуфинале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с действующим обладателем трофея ярославским «Локомотивом». Также в полуфинал вышел «Ак Барс», который поджидает победителя серии «Металлург» — «Торпедо».