Стоматолог назвал ошибку после чистки зубов, повышающую риск кариеса

Даже при регулярной и тщательной гигиене полости рта риск развития кариеса может сохраняться из-за одной распространенной привычки — полоскания рта водой сразу после чистки зубов. Об этом « Газете.Ru » сообщил стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков.

Специалист пояснил, что современные зубные пасты выполняют не только функцию очищения, но и обеспечивают защиту эмали благодаря содержанию фтора. Во время чистки это вещество оседает на поверхности зубов, укрепляет эмаль, способствует ее восстановлению и повышает устойчивость к воздействию кислот.

По словам врача, если сразу после процедуры активно полоскать рот, значительная часть фтора смывается, не успевая оказать необходимый эффект. В результате зубы остаются очищенными, но лишаются важного защитного механизма.

Эксперт отметил, что развитие кариеса связано не только с налетом, но и с балансом процессов разрушения и восстановления эмали. В течение дня под воздействием кислот зубы теряют минералы, а фтор помогает восполнить этот дефицит. При регулярном удалении защитного слоя этот механизм нарушается, что делает эмаль более уязвимой даже при хорошем уходе.

Стоматолог указал, что после чистки достаточно удалить остатки пасты без дополнительного полоскания. Это позволяет сохранить на поверхности зубов тонкую пленку активных веществ, которая продолжает работать.

Кроме того, врач обратил внимание на дополнительные факторы риска — частые перекусы, сладкие напитки и сухость во рту, которые также могут способствовать развитию кариеса. Однако даже при их отсутствии привычка смывать пасту снижает эффективность ухода.

В случаях, когда отказ от полоскания вызывает дискомфорт, допускается использование небольшого количества воды или специальных ополаскивателей с фтором, которые не уменьшают защитный эффект.

В заключение специалист подчеркнул, что чистка зубов должна не только удалять загрязнения, но и формировать защиту эмали, и при ее регулярном смывании даже правильная техника ухода теряет свою эффективность.

Ранее сообщалось, что зуб может потемнеть спустя годы после ушиба.