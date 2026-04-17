Тренер «Вашингтона» не перестает удивляться Овечкину

«На протяжении последних двух лет, да и в этом сезоне снова, он делает столько вещей, которые не поддаются ни логике, ни ожиданиям. Как тренер ты просто думаешь: «Как он это делает? И «как в его возрасте ему удается быть настолько продуктивным?» — удивился Карбери.

40-летний Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ. Россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером своей команды, набрав 64 (32+32) очка в 82 матчах.

У Овечкина по окончании сезона заканчивается контракт с «Вашингтоном». Форвард еще не принял окончательного решения по продолжению карьеры.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что об Овечкина когда-нибудь обязательно снимут художественный фильм. Идеальным исполнителем главной роли он видит актера Сергея Бурунова.