Стало известно, почему бойца Царумяна сняли с рейса в США

Российский блогер Адам Зубайраев назвал причину, по которой известного бойца UFC Армана Царукяна, представляющего Армению и Россию, сняли с самолета American Airlines в Лос-Анджелесе.

Царукян направлялся на турнир борцовской лиги RAF, где должен был встретиться с Юрайем Фейбером.

Как выяснилось, боец и члены его команды нарушали правила поведения на борту. Один из них пользовался телефоном перед взлетом, а другой открыл столик. В итоге Царукяна и еще двух его друзей попросили покинуть самолет.

30-летний Арман Царукян выступает в UFC с 2019 года. В настоящее время он является вторым номером рейтинга в легкой весовой категории. В своем последнем бою в ноябре 2025 года он досрочно победил новозеландца Дэна Хукера. Общий рекорд Царумяна в ММА — 26 боев, 23 победы и три поражения.