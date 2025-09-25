Российский голкипер «Флориды» был признан первой звездой выставочного матча

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются предсезонные матчи. «Флорида Пантерз» обыграли в гостях «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:2.

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов. Он провел на площадке весь матч, пропустив две шайбы в первом периоде и отразив 47 бросков из 49 (95,92%).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился в матче голевым пасом.

Даниил Тарасов в межсезонье перешел во «Флориду» из «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, «Пантерз» сформировали российскую бригаду вратарей. Первым номером «Флориды» будет двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) Сергей Бобровский.

Ранее Тарасов говорил, что с детства считает Бобровского своим кумиром. Оба голкипера родом из Новокузнецка.