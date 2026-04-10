Российский голкипер Хайкин получил норвежское гражданство

По его словам, известие было получено только что, оно подкреплено официальными документами.

Теперь Хайкин может выступать за национальную сборную скандинавской страны. Норвегия уверенно завоевала путевку на чемпионат мира и сыграет в Америке в одной группе с командами Франции, Сенегала и Ирака.

30-летний Никита Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт» с 2019 года с небольшим перерывом. Голкипер неоднократно выигрывал с клубом чемпионат Норвегии, выходил в полуфинал Лиги Европы, а в нынешнем сезоне добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хайкин вызывался в состав в сборной России, но так ни разу за нее и не сыграл.

Ранее Никита Хайкин пояснил, что хочет получить норвежское гражданство не ради чемпионата мира, а для более комфортной жизни в стране.