Российский голкипер «Питтсбурга» остался недоволен своим дебютом в НХЛ

В ночь на 10 октября 21-летний Мурашов провел свой первый матч за основную команду «Пингвинов». «Питтсбург» дома проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:3.

Мурашов отразил 24 броска из 27 (88,9%). В вину ему отчасти можно поставить первый гол «Кингз»: Анже Копитар бросал почти с нулевого угла, но шайба рикошетом от конька защитника «Питтсбурга» прошла между щитков у голкипера.

«Очевидно, что это не тот результат, которого я хотел, которого мы хотели. Да, это особенный вечер для меня, но, в конце концов, я хочу зарабатывать победы для нашей команды», — сказал Мурашов.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» вызвал Мурашова из АХЛ после травмы основного вратаря Тристана Джарри, из-за которой тот выбыл на несколько недель.