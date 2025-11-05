Российский голкипер «Каролины» оформил шатаут в первом же матче сезона
Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0.
Ворота «Ураганов» впервые в сезоне защищал оправившийся от травмы российский голкипер Петр Кочетков. Он отразил все 25 бросков и был назван первой звездой матча.
Очередной хороший матч провел и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков из 31 (93,5%). Однако полевые игроки не смогли поддержать своего голкипера. У форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина два броска в створ ворот и показатель полезности «-1», а защитник Владислав Гавриков отметился двухминутным штрафом.
