Российский голкипер «Каролины» оформил шатаут в первом же матче сезона

Ворота «Ураганов» впервые в сезоне защищал оправившийся от травмы российский голкипер Петр Кочетков. Он отразил все 25 бросков и был назван первой звездой матча.

Очередной хороший матч провел и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков из 31 (93,5%). Однако полевые игроки не смогли поддержать своего голкипера. У форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина два броска в створ ворот и показатель полезности «-1», а защитник Владислав Гавриков отметился двухминутным штрафом.

