Северное сияние и поморская уха: куда поехать осенью дешево

Золотая осень — время бюджетных путешествий по России. Аренда жилья в среднем подешевела на 15% по сравнению с летом. Топ недорогих направлений возглавили Уфа, Дербент и Архангельск. Подробности РИА Недвижимость раскрыл эксперт «Суточно.ру» Айрат Мусин.

В Уфе студию с ремонтом и Wi-Fi можно снять за ₽3 тысячи в сутки. Туристы едут за видами с холмов, прогулками по Софьюшкиной аллее и местной кухней. Бонус — термальный источник Красный ключ.

Дербент — ₽3,4 тысячи: море, горы, старинная архитектура и гастрономия. Архангельск — ₽3,5 тысячи: нет толп, зато есть шанс поймать северное сияние, посетить музей деревянного зодчества и попробовать поморскую уху.

В десятку также вошли: Старая Русса, Иваново, Петрозаводск, Рыбинск, Себеж, Горно-Алтайск и Домбай. Цены — от ₽3,5 до ₽4,95 тысячи за ночь.

Средний чек по России в бархатный сезон — ₽4,4 тысячи. Бронируют в среднем на четверо суток. По количеству броней лидируют Петербург, Сочи, Москва, а также Нижний Новгород, Казань, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Краснодар и Владивосток.

Ранее сообщалось, что порядок приема в ВУЗы в 2027 году может измениться.