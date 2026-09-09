Правая «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Дональд Трамп назвал это следствием провальной миграционной политики Берлина. Об этом пишет РИА Новости .

В своей соцсети Truth Social американский президент написал: немцы устали от «абсолютно ужасных иммиграционных правил», которые нанесли стране серьезный ущерб. По его словам, победившая партия «на подъеме» и больше не намерена мириться с происходящим.

АдГ выступает за ужесточение миграционных законов и защиту традиционных ценностей.

Канцлер Фридрих Мерц признал поражение своего Христианско-демократического союза. Его рейтинг падает на фоне экономической политики. При этом правительство делает ставку на военные расходы и планирует создать сильнейшую армию Европы. Эксперты считают такую цель нереалистичной без опоры на американский ВПК.

Ранее сообщалось, что Иран ударил по авиабазе США в Иордании.