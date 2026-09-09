Голкипер Самсонов вернулся в НХЛ

В минувшем сезоне 29-летний Самсонов выступал в КХЛ за «Сочи», а до этого провел шесть сезонов в НХЛ, играя за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В общей сложности он провел 200 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Двусторонний контракт означает, что клуб может отправить вратаря в АХЛ. По всей вероятности, Самсонов сразу не получит места в основной команде. У «Сан-Хосе» на контрактах находятся вратари Алекс Неделькович и Эрик Комри, а россиянин Ярослав Аскаров еще не подписал новое соглашение с клубом, находясь в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне именно он был основным голкипером «Акул», проведя 47 матчей в регулярном чемпионате.

Ранее стало известно, что «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо» готовят трехсторонний обмен в КХЛ.