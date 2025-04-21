Третий экс-игрок СКА заключил контракт с клубом НХЛ

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании контракта новичка с бывшим нападающим СКА Захаром Бардаковым. Контракт будет действовать в течение следующего сезона, таким образом, в играх плей-офф Бардаков участия не примет.

В 2021 году Бардакова выбрал в седьмом раунде драфта клуб «Нью-Джерси Девилз», в прошлом году права на хоккеиста обменяли в «Колорадо». В чемпионате КХЛ 24-летний Бардаков показал лучший для себя результат — 35 (17+18) очков в 53 матчах.

Бардаков стал третьим игроком СКА, который по окончании сезона заключил контракты с клубами НХЛ. Нападающий Иван Демидов уже успел отличиться за «Монреаль Канадиенс», а защитник Александр Никишин стал игроком клуба «Каролина Харикейнз».