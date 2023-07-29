Российский гроссмейстер Демченко сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство. Отныне он будет представлять Словению вместо РФ. Соответствующая информация была опубликована на интернет-ресурсе шахматной федерации FIDE .

Информация об этом решении шахматиста появилась на сайте FIDE 28 июля. Сейчас Демченко находится на 137-м месте в рейтинге федерации.

Недавно поступала информация о том, что отечественный шахматист Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Австрию в своих партиях.

Недавно FIDE предоставила шахматистам из РФ и РБ возможность выступать под нейтральным флагом до конца 2023 года. Со следующего года, они смогут снова представлять свои страны, если не поменяют свое решение.