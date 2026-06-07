Российский гроссмейстер демонстративно не пожал руку «шахматному читеру» Ниманну

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий демонстративно отказался от рукопожатия с американцем Хансом Ниманном перед стартом жеребьевки международного турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте, пишет РИА Новости-Спорт . Момент, попавший на видео, вновь вернул внимание к давнему конфликту, связанному с обвинениями в читерстве.

Инцидент произошел в столице Узбекистана, где с 7 по 15 июня проходит престижный турнир с призовым фондом 121 тысяча долларов. Видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, зафиксировала необычную сцену: Непомнящий, одетый в фанатскую футболку московского «Спартака» и шорты, по очереди пожимал руки участникам соревнований. Однако когда очередь дошла до Ниманна, россиянин прошел мимо, не удостоив соперника даже взглядом.

Американец в долгу не остался: провожая спину оппонента, Ханс бросил в его сторону неодобрительный взгляд. Очная партия этих соперников запланирована на 14 июня, в восьмом туре, и теперь их встреча обещает особенное напряжение.

Конфликт между шахматистами имеет глубокие корни. Осенью 2022 года действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в США сразу после поражения от Ниманна. Норвежское издание VG тогда сообщило, что Карлсен подозревал оппонента в нечестной игре. Позднее портал chess.com заявил о выявлении более 100 онлайн-партий американца с признаками жульничества.

Юридические разбирательства также не принесли Ниманну легкой победы. В июне 2023 года федеральный суд США отклонил его иск к Карлсену, и лишь спустя два месяца стороны урегулировали спор во внесудебном порядке. Все это время Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.

Непомнящий тогда занял сторону норвежца, за что Ниманн вызвал россиянина на «ковер». В конце мая — начале июня этого года в Белграде соперники провели выставочный матч из восьми партий в формат «быстрая классика». Противостояние завершилось абсолютной ничьей — 4:4. Однако, как показывает отказ от рукопожатия в Ташкенте, мир на доске не означает мир за ее пределами.