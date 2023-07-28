Российский хоккеист Тарасенко подписал крупный контракт с «Оттавой»

Российский нападающий Владимир Тарасенко заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». За год он заработает $5 млн.

31-летний Тарасенко практически всю свою карьеру за океаном провел в «Сент-Луисе», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В концовке прошлого сезона он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс».

По окончании сезона у Тарасенко закончился восьмилетний контракт, по которому он зарабатывал $7,5 млн в год. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

Соглашение с «Оттавой» можно считать промежуточным. По окончании следующего сезона Тарасенко, недавно сменивший агента, постарается заключить многолетний контракт. Расчет на то, что в сезоне 2024/25 потолок зарплат в лиге увеличится на $4 млн, и у клубов будет больше свободных средств.

Владимир Тарасенко провел в регулярных чемпионатах НХЛ 11 сезонов. В 675 матчах он набрал 574 (270+304) очков.