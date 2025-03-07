Российский нападающий сыграет в третьем клубе НХЛ за один сезон

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько часов до дедлайна обменов российский нападающий Андрей Кузьменко вновь сменил клуб.

«Филадельфия Флайерз» отдала форварда в «Лос-Анджелес Кингз» за пик третьего раунда драфта-2027.

Для Кузьменко «Лос-Анджелес» станет третьим клубом в сезоне. Нападающий начинал регулярный чемпионат в «Калгари Флеймз». В 37 играх он набрал 15 (4+11) очков. От форварда с годовой зарплатой $5,5 млн ждали большего, и нападающий стал частью обмена между «Калгари» и «Филадельфией».

За «Флайерз» Кузьменко набрал 5 (2+3) очков в семи матчах и удостоился похвалы от жесткого тренера Джона Тортореллы.

«Кингз» занимают седьмое место в Западной конференции и ищут усиления перед плей-офф, в который они рассчитывают попасть.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, почему он на некоторое время оставил на скамейку запасных своего лучшего игрока Никиту Кучерова.