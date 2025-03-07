Тренер «Тампы» объяснил, почему усадил Кучерова на скамейку запасных

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил, почему во второй половине второго периода матча с «Баффало Сейбрз» оставил на скамейке запасных лидера команды Никиту Кучерова.

Специалист рассказал, что звену нужна была перезагрузка после результативной ошибки. Кроме того, Кучеров получил неприятный удар шайбой, и ему требовалось время, чтобы прийти в себя.

С начала третьего периода Кучеров снова был в игре, а Купер подчеркнул, что его короткому отсутствию во втором периоде не стоит придавать никакого значения.

В матче с «Баффало» россиянин отметился двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Кучеров набрал 92 (28+64) очка и занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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