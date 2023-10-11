Российский нападающий «Тампы» Кучеров стал автором первого гола в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором первого в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) гола. Форвард отметился в матче против «Нэшвилла».

Кучеров поразил ворота соперника мощным щелчком на 9-й минуте встречи.

Команды встретились в ночь на 11 октября по московскому времени. Матч проходит на арене в городе Тампа.

В прошедшем сезоне НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась на шестом месте в Восточной конференции. В плей-офф команда не смогла обыграть «Торонто» и вылетела в первом раунде.

«Нэшвилл Предаторз» в прошлом сезоне стал 10-м в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Кучерову 30 лет. Он присоединился к «Тампе» в 2013 году, перейдя из ЦСКА. Нападающий также выступал в составе «Красной Армии», «Квебека» и «Сиракьюса».

В составе сборной России Кучеров стал бронзовым призером чемпионатов мира-2017 и 2019.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Турнир продлится до 19 апреля 2024 года. В апреле-июне будет проходить серия плей-офф Кубка Стэнли.