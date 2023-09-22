Российский оскаровский комитет приостановил свою работу

Продюсер Федор Попов рассказал ТАСС, что Российский оскаровский комитет, ежегодно выдвигавший отечественные фильмы на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в настоящий момент приостановил свою работу.

Попов входил в комитет, но, как он отметил, «сейчас его ряды сильно поредели».

Продюсер считает предельно неуместным выдвигаться на американскую кинопремию в сложившихся обстоятельствах, когда российская культура и спорт подвергаются гонениям и запретам.

В современный период российской истории «Оскара» за лучший иностранный фильм получал Никита Михалков за «Утомленные солнцем» в 1995 году. В советский период награды удостаивались «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.