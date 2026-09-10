Спасатели Подмосковья вывели из леса в Клину двух заблудившихся грибников

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Клину двух заблудившихся грибников — мужчин в возрасте 67 и 72 лет. Инцидент произошел в Клину.

В Систему-112 региона в вечернее время позвонили два пенсионера. Они рассказали, что пошли за грибами в лес в районе деревни Владимировка и заблудились.

Прибывшие на место спасатели связались с грибниками по телефону и определили их примерно местонахождение. После этого они принялись прочесывать лес, работая на отклик.

Из-за плохой мобильной связи контакт с пенсионерами периодически прерывался. Помимо этого, местность оказалась сильно заболоченной. Поиски продолжались более 7 часов. В результате мужчины были найдены. Помощь врачей им не понадобилась.