Новый рентген-аппарат начали устанавливать в поликлинике поселка Тучково в Рузе
Установка нового рентген-аппарата стартовала в Рузской больнице
Фото: [пресс-служба Рузской больницы]
Новый рентген-аппарат начали устанавливать в поликлинике №1 поселка Тучково Рузского округа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Для установки новой техники кабинет диагностики был отремонтирован. Сейчас ведется монтаж комплекса. После этого оборудование примет комиссия Рузской больницы. Затем врачи пройдут обучение, необходимое для работы с техникой.
«Мы последовательно приводим в порядок помещения, заменяем устаревшую технику и создаем условия для того, чтобы медицинская помощь оставалась доступной и соответствовала современным требованиям», — отметил главный врач Рузской больницы Антон Бондарев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.