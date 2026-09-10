Второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Подмосковье. Жителей призвали проголосовать за лучшего сотрудника, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Голосование проходит на сайте ГУ МВД России по Московской области. Оно продлится до 16 сентября. Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье на федеральном уровне.

Первый этап онлайн-голосования завершился 20 августа. В его рамках жители выбирали лучшего участкового своего муниципального образования.

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