Лерчек перенесла новую операцию

33-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает сражаться с болезнью — онкологией четвертой степени. Накануне вечером она легла в больницу из-за сильных болей в спине, где ее подготовили к операции, сообщил VOICE.

Жених Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини, записал видео из палаты. В нем он сообщил, что они находятся в больнице и планируют поставить блокаду от болей в спине.

Фото: [ соцсети ]

«Мы надеемся, что после этого Лера будет чувствовать себя лучше. Мы настроены позитивно, верим, что всё будет хорошо», — отметил Луис.

После хирургического вмешательства Лерчек вместе с женихом покинули больницу. По пути к автомобилю они поделились новостями: Чекалина не стала ждать и ушла без кресла, а Луис пожаловался на ее нетерпеливость. Сама Лерчек сказала, что хочет поскорее оказаться на своих ногах и соскучилась по детям.

Сейчас блогерша чувствует себя значительно лучше, чем до госпитализации. Хотя она еще не ходит нормально, у нее появились настроение и энергия.

Ранее сообщалось, что прокуратура выступила против пересмотра приговора бывшему мужу Лерчек, блогеру Артему Чекалину.