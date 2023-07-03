Российский полузащитник «Зенита» рассказал о мечте играть в Европе, несмотря на СВО
Фото: [официальный сайт «Зенит»]
Выступающий за «Зенит» с 2019 года Андрей Мостовой уверен, что его талант могут по достоинству оценить в европейских грандах мирового футбола.
В беседе с журналистами «Матч ТВ» полузащитник петербуржцев признался, что давно уже мечтает играть в каком-нибудь европейском чемпионате и с нетерпением ждет, когда геополитическая обстановка вокруг украинского кризиса нормализуется.
«Моя мечта — уехать в сильный европейский чемпионат. Надеюсь, все, что происходит в мире, закончится как можно скорее, мы вернемся на международную арену. Я этим живу, с шести лет этим занимаюсь», — заявил 25-летний футболист.
Ранее сообщалось, что венгерский футбольный клуб «Ференцварош», который возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.