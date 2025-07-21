Российский синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной произвольной программе.

Россиянин более чем на девять баллов опередил серебряного призера Муэ Го из Китая. Бронзу получил итальянец Филиппо Пелати.

Для Мальцева это вторая золотая медаль в Сингапуре ­— как и для всей сборной России. Всего в карьере синхрониста уже шесть золотых наград чемпионатов мира. Первую он завоевал десять лет назад в Казани. Также российский спортсмен является шестикратным чемпионом Европы.

Ранее бывший министр спорта РФ Павел Коробков заявил, что санкции против российских спортсменов стали более изощренными. Он написал об этом после того, как российская делегация на параде открытия Универсиады-2025 в Германии прошла в костюмах полностью белого цвета, без всяких знаков.