Российский вратарь одержал юбилейную победу и стал рекордсменом клуба НХЛ

Сегодня «Рейнджерс» уверенно переиграли «Баффало Сейбрз» (5:1). Шестеркин отразил 24 броска по своим воротам.

Для покорения отметки в 100 побед Шестеркину понадобилось всего 159 матчей. Никому из вратарей «Рейнджерс» не удавалось добиться этого так быстро. В истории лиги было всего шесть вратарей, которые добирались до 100 побед раньше Шестеркина. Все они давно завершили свою карьеру.

Игорь Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022 году он третьим из российских вратарей после Сергея Бобровского и Андрея Василевского стал обладателем «Везина Трофи» (приза лучшего голкиперу).