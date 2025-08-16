Российский вратарь Сафонов впервые поговорил с украинским защитником Забарным в ПСЖ

Стали известны детали разговора российского вратаря Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного после перехода последнего в ПСЖ. О них сообщил портал Sport.fr.

По данным источника, футболисты, оказавшиеся в одной команде на фоне продолжающегося конфликта между их странами, обсудили рабочие моменты и возможное взаимодействие на поле.

Кроме того, как отмечается, администрация французского клуба приняла дополнительные меры безопасности во избежание возможных напряженных ситуаций между игроками.

Известно, что защитник рассматривал отказ от трансфера из-за присутствия в команде Сафонова, но в итоге все же подписал пятилетний контракт с ПСЖ.

Спортивное издание также обратило внимание на то, что Забарный не подписался на Сафонова в социальных сетях, назвав это «символическим жестом» украинца.

Поклонники футбола активно обсуждают эту ситуацию в социальных сетях, разделившись на два лагеря. Тем не менее, большинство любителей этого вида считают, что спорт должен оставаться вне политики.

Ранее французская газета L’Equipe сообщала, что российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ, если получит достойное предложение.