Российский вратарь «Тампы» проведет первый матч в сезоне после травмы

Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевского восстановился после операции на спине и проведет сегодня первый матч в сезоне против «Каролина Харрикейнз», сообщает телеканал Sportsnet.

В отсутствие Василевского «Тампа» превратилась в один из самых пропускающих клубов лиги – 72 шайбы в 20 матчах. В Восточной конференции больше лишь у «Коламбуса» (73).

29-летний россиянин считается одним из сильнейших вратарей лиги. В 2019 году он выиграл «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата), а в 2021 году был удостоен «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

С «Тампой» Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли.

В составе клуба из Флориды также выступают два российских хоккеиста, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.