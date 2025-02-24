Российский защитник клуба НХЛ рассказал, зачем разводит дома в Юте кур и кроликов

Звездный защитник Михаил Сергачев, выступающий в НХЛ за «Юту», рассказал Sports.ru, зачем завел у себя дома кур и кроликов.

Михаил Сергачев перебрался в Юту летом прошлого года после обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Российский защитник является самым высокооплачиваемым игроком клуба с годовой зарплатой в $8,5 млн.

Хоккеист рассказал, что в купленном им доме от прежних хозяев остался курятник. Сергачев решил, что не стоит ему простаивать и купил 17 цыплят. В уходе за птицами ему помогают жена и сын, но большую часть работы с удовольствием делает он сам, поскольку это занятие напоминает ему детство у бабушки под Воронежем.

Также Сергачев завел пару кроликов. С ними особенно любит играть сын Федор.

В нынешнем сезоне Сергачев провел 53 матча за «Юту» и набрал 36 (10+26) очков.

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