Вратарь «Зенита» рассказал о самой тупой покупке в жизни, едва не убившей его

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «РБ Спорт» рассказал о самой необдуманной покупке в своей жизни.

Футболист припомнил, как, когда в 19 лет он получил первые большие премиальные за попадание в заявку основной команды, решил купить крутой мотоцикл Suzuki Bandit 400. Кержаков назвал это решение тупейшим, потому что ранее он никогда не ездил на мотоцикле.

«За четыре тысячи долларов купил, а продал за три. Я на нем еще чуть не разложился, поэтому рад, что остался жив. В тот момент уже не думал о финансовых потерях и с тех пор больше не садился за мотоцикл», — сказал Кержаков.

38-летний Михаил Кержаков — родной брат знаменитого нападающего Александра Кержакова. Большую часть карьеры голкипер провел за «Зенит», но в нынешнем сезоне на поле в составе петербургской команды он не выходил.

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