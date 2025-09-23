Российский защитник мощно провел предсезонный матч за «Каролину»

Россиянин получил самый большой айс-тайм в своей команде (23:08) и отметился голевой передачей. Кроме того, Никишин запомнился эффектным силовым приемом: на входе в свою зону мощно снес американского форварда Дилана Дюка, при этом хит получился абсолютно чистым.

В конце апреля Никишин подписал контракт новичка с «Каролиной» с ежегодной зарплатой $925 тыс. 23-летний защитник, выступавший в КХЛ за «Спартак» и СКА, успел в минувшем сезоне провести четыре матча в плей-офф, в которых записал на свой счет голевую передачу.

Ранее российский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк ярко провел дебютный матч за команду, отметившись двумя набранными очками в предсезонной игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).