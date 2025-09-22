Российский форвард ярко дебютировал за «Нью-Джерси»

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк проводил свой дебютный матч за новую команду. Россиянин был одним из самых заметных на площадке. Грицюк записал на свой счет результативную передачу и гол в большинстве, вантаймером поразив в ворота с правого круга вбрасывания.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ еще в 2019 году. По окончании прошлого сезона в СКА 24-летний форвард подписал контракт новичка с «Дэвилз».

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит контрольный матч с «Бостон Брюинз» из-за травмы. «Столичные» победили и без своего капитана (5:2). Одну из шайб забросил россиянин Богдан Тринеев с передачи своего соотечественника Ивана Мирошниченко.