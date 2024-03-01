Российский защитник НХЛ сменил клуб

Россиянин с начала сезона выступал за «Анахайм Дакс». Из стана аутсайдера Любушкин перейдет в клуб «Торонто Мейпл Лифс», который будет бороться за Кубок Стэнли.

Чтобы Любушкин уместился под потолком зарплат в «Торонто», «Анахайм» согласился оставить у себя половину его зарплаты ($2,75 млн в год), еще четверть приняла на себя «Каролина Харрикейнз». Таким образом, зарплата россиянина в платежке «Торонто» займет всего $687,5 тысячи. Взамен «Анахайм» и «Каролина» получили пики третьего и шестого раунда драфта соответственно.

В сезоне 2021/22 Любушкин уже играл в концовке сезона за «Торонто», но по его окончании у канадского клуба не было свободных денег под потолком, чтобы продлить контракт с защитником.

Ранее 29-летний также выступал за «Баффало Сейбрз» и «Аризона Койотис».