Российский защитник осадил болельщиков «Айлендерс», угрожавших ему в соцсетях

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил болельщикам «Нью-Йорк Айлендерс», которые в соцсетях публиковали угрозы и оскорбления в адрес хоккеиста.

В ночь на 5 ноября «Бостон» обыграл «Айлендерс» в Нью-Йорке (4:3 Б). Во втором периоде Задоров жестко реализовал молодую звезду «Островитян» Мэттью Шефера, а затем ударил его по лицу. Действия россиянина спровоцировали массовую потасовку.

«Убирайтесь из моих сообщений и идите на арену, чтобы поболеть за свою команду. Сегодня на ней было тихо, как в библиотеке», — написал Задоров.

Никита Задоров проводит второй сезон в составе «Бостона». В минувшем сезоне габаритный защитник стал самым грубым игроком НХЛ, набрав 145 штрафных минут.

