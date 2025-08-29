Российским биатлонистам окончательно закрыли дорогу на Олимпиаду

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал схему распределения мест для биатлонистов на Играх 2026 года, из которой следует, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде.

Основная часть путевок уже распределена между национальными федерациями. Остальные путевки разыграют после начала биатлонного сезона, однако спортсмены без флага не смогут на них претендовать.

Президент IBU Олле Далин сообщал, что российские биатлонисты смогут участвовать в Олимпиаде только при выполнении требований организации для снятия отстранения. В настоящее время россияне и белорусы не допускаются до соревнований несмотря на рекомендации МОК.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в сборной России по биатлону многие спортсмены жалуются на качество экипировки.