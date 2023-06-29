Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии

Правительство Чехии приняло решение о запрете участия российских спортсменов и команд в турнирах, проводимых на территории страны.

В свою очередь, также был введен запрет для чешских спортсменов на выступления в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК.

В самой Чехии это объяснили конфликтом на Украине. Запрет на участие российских спортсменов и команд в чешских турнирах включает в себя различные виды спорта и состязания.

По мнению экспертов, это решение имеет серьезные последствия для спортивной общности обеих стран. Оно ограничивает возможности спортсменов и команд участвовать в соревнованиях, развиваться и представлять свои страны на международной арене. Кроме того, это создает дополнительные препятствия для спортивного обмена и сотрудничества между Чехией и Россией.

Чешская сторона обратилась к спортсменам, тренерам и спортивным организациям с просьбой соблюдать данное решение и воздержаться от участия в соревнованиях на территории РФ.