Российскому музыканту запретили пить и выписали лекарства

Бари Алибасов обратился к врачам из-за сильной головной боли. Артисту назначили лечение, скорректировали питание и строго запретили употребление алкоголя. Врачи предупредили, что несоблюдение этих рекомендаций может привести к серьезным последствиям, таким как потеря зрения, инфаркт или инсульт.

Сам Бари Каримович заверил, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что ему уже много лет, но он все еще активен. Алибасов добавил, что в холода он не выходит на улицу, а дома его ждут жена и кошка.

