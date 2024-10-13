Российскую актрису Жемчужную госпитализировали с инсультом

По информации источника, 80-летнюю артистку в тяжелом состоянии доставили в больницу еще летом. Жемчужная жаловалась на постоянные головокружения. Обследовавшие ее медики пришли к выводу, что женщина перенесла ишемический инсульт.

Кроме того, выяснили врачи, Жемчужная ранее также перенесла инфаркт, но обращаться к специалистам из-за этого не стала. Спустя полторы недели в больнице актрису выписали. На данный момент она проходит реабилитацию.

По данным Mash, в апреле у Жемчужной был запланирован концерт в Клину, но его отменили. В 2021 году артистка потеряла мужа Георгия — режиссера московского цыганского театра «Ромэн», который скончался от онкологии.

Первым фильмом Жемчужной стал телесериал «Вечный зов», в котором она исполнила роль Зорицы, жены Поликарпа Кружилина. Затем актриса сыграла цыганку Карму в «Карнавале» и цыганку Розу Саппоро в «Кармелите».

Ранее невестка российского актера Василия Ливанов Екатерина сообщила, что артист вышел из комы. Он был госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского с поражением мозга в тяжелом состоянии.