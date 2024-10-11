Невестка Ливанова сообщила, что актер вышел из комы
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Семья госпитализированного народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова, заявила, что он в сознании и чувствует себя нормально. Об этом сообщила невестка Екатерина Ливанова, передает ТАСС.
«Все в порядке, он в сознании, ничего он не в коме. Все благополучно», — сказала невестка.
11 октября днем представитель НИИ Склифосовского сообщил, что состояние здоровья Ливанова ухудшилось.
Ливанов стал широко известен благодаря своей роли Шерлока Холмса в советском детективном сериале, за которую был удостоен ордена Британской империи.
В общей сложности актер участвовал в 121 проекте.
Он исполнил роль императора Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), доктора Стравинского в экранизации «Мастера и Маргариты» (2005), Гэлбрайта в картине «Лунная радуга» (1983) и Дон Кихота в фильме «Дон Кихот возвращается» (1997).
Кроме того, он занимался озвучиванием многих анимационных фильмов.
Ранее сообщалось, что актера Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.