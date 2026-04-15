Российскую гимнастку наказали за отказ повернуться к флагу Украины

Российская гимнастка София Ильтерякова, которая в марте на этапе Кубка мира в Софии не повернулась к флагам на церемонии награждения, получила официальное предупреждение от Международной федерации гимнастики (FIG), пишет РБК со ссылкой на сайт организации. Там сказано, что повторное подобное нарушение приведет к лишению спортсменки нейтрального статуса, который необходим для допуска к соревнованиям. 15-летнюю гимнастку могут выгнать с дальнейших мероприятий, если она вновь совершит ошибку.

Инцидент произошел 30 марта. После упражнения с обручем Ильтерякова завоевала серебро. На пьедестале флаги демонстрировались на электронном табло за спинами спортсменок, и россиянка не повернулась к ним лицом. Золото в этом виде взяла украинка Таисия Онофрийчук, бронзу — итальянка София Раффаэли. Украинская федерация гимнастики (UGF) после случившегося потребовала лишить Ильтерякову нейтрального статуса и аннулировать ее результаты.

В FIG заявили, что специальная комиссия оценила поведение спортсменки, поскольку оно могло быть воспринято как несовместимое со статусом нейтрального атлета. В организации признали, что инцидент подчеркнул необходимость уточнить протокол, регулирующий церемонии награждения.

Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева допустила, что Ильтерякова могла просто растеряться из-за отсутствия опыта, а потому не повернулась к табло. Тем не менее, FIG решила ужесточить правила проведения церемоний.

Как ранее писал «Спорт-Экспресс», отныне отменяются рукопожатия, но обязательными становятся совместная фотосессия и поворот к флагам.

Напомним, что украинские спортсмены с 2022 года чаще всего избегают совместных фотографий и рукопожатий с россиянами и белорусами. Иногда они и вовсе снимаются с турниров, куда допустили спортсменов из двух стран. Например, сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место против России. Теперь же FIG четко дала понять: нейтральный статус — не бесконечный ресурс. Ильтерякова получила предупреждение. Следующая ошибка может стать последней в ее международной карьере.

