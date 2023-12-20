Российскую киберспортивную команду Virtus.pro отстранили от турнира из-за происхождения

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro отстранили от участия в турнире по шутеру Rainbow Six Siege из-за национальности ее участников. Об этом представители команды сообщили в среду, 20 декабря, в своих соцсетях.

Virtus.pro пригласили принять участие в турнире Malta Cyber Series VII. За команду играют пятеро россиян – Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митранович (Always), Данила Донцов (dan), Артур Ипатов (ShepparD) и Данил Габов (JoyStiCK).

«По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков. Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», – говорится в сообщении команды.

Отмечается, что Virtus.pro успела сыграть в первом матче турнира. После него команда получила сообщение о дисквалификации.

Virtus.pro (VP, «Медведи») – киберспортивный клуб, основанный в России в 2003 году. Клуб является семикратным чемпионом международных турниров категории Major в Dota 2 и CS:GO, а также входит в топ-10 мира по выигранным призовым (более 18 млн долларов).

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже. При этом, спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, то есть без символики своих государств, а также участвовать только в индивидуальных турнирах.