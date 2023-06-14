Российскую саблистку отстранили от чемпионата Европы после жалобы Украины

Российскую фехтовальщицу Валерию Кобзеву отстранили от участия в чемпионате Европы, который пройдет в болгарском Пловдиве на этой неделе, после жалобы Минспорта Украины, пишет портал Inside the Games.

Как сообщается, причиной жалобы послужило то, что Кобзева лайкнула сообщение команды ЦСКА, поддерживающее спецоперацию на Украине.

23-летняя спортсменка должна была выступить в соревнованиях саблисток.

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, следуя рекомендациям МОК. При этом в списке допущенных не оказалось ни одного призера Олимпийских игр в Токио. Так, по-прежнему под баном находится двукратная олимпийская чемпионка Софья Позднякова.