Розыгрыш Кубка олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам состоится в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском округе пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова».

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщает, что соревнование состоится в воскресенье в тюбинг-парке «Елагино». Готовятся несколько дистанций, подходящих разным возрастным категориям и уровням подготовки — 1 километр, 3, 5 и 10. Стиль — свободный.

Перед началом гонок Александр Легков проведет мастер-класс, а после финиша можно будет получить автограф именитого спортсмена.

Напомним, первая гонка на приз знаменитого лыжника прошла в 2021 году.

Адрес проведения: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Елагино, 76 км Киевского шоссе.