«Рубин» предоставил работу своей турецкой легенде

Легендарный турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз возвращается в Казань. Футбольный клуб из Татарстана сообщил, что он возглавит команду «Рубин-2».

43-летний турок отметил, что он рад вернуться в клуб, в котором провел лучшие годы своей карьеры, и помочь «Рубину» в новом качестве.

Миниатюрный (рост 167 см) хавбек был любимцем казанских болельщиков. За «Рубин» он провел 300 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч. Выступление Карадениза пришлось на лучшие годы в истории казанского клуба. Вместе с «Рубином» он дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка.

Дубль «Рубина», с которым предстоит работать Караденизу, будет выступать во второй лиге. Основная же команда клуба вернулась в РПЛ после годичного отсутствия.