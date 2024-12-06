Рудковская похвасталась заработком 11-летнего сына

Яна Рудковская поделилась впечатляющими успехами своего сына Александра Плющенко, который, по ее словам, уже не просто гость на праздниках. Он активно зарабатывает собственные деньги.

Юный Александр планирует в будущем приобрести автомобиль. И фигурист уверенно идет к своей мечте. Интересно, что его гонорары превышают доходы многих известных спортсменов, как пишет «Super».

На предстоящих новогодних праздниках Александр выступит в 34 шоу, что свидетельствует о его высокой востребованности в мире фигурного катания. А младший сын Рудковской, 4-летний Арсений, остается единственным членом семьи, который может вдоволь насладиться праздниками без забот.

Ранее фигурист Траньков перечислил способы научиться кататься на коньках.