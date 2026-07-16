«Переоденьтесь, не смейтесь, уйдите из кино»: почему советы хейтеров бесят Софью Эрнст?

Софья Эрнст, жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и актриса, давно привыкла к тому, что ее жизнь находится под пристальным вниманием публики. Но, как оказалось, даже спустя годы она не может спокойно реагировать на хейт и непрошеные советы, которые ей регулярно раздают в социальных сетях, передает Super.

В личном блоге 38-летняя артистка высказалась о критике, которой подвергается каждый день. Ей советуют отказаться от актерской карьеры, сменить стиль, не разговаривать и даже не улыбаться. Софья призналась, что это ее сильно раздражает, но она научилась реагировать с иронией.

«Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?» — с сарказмом заметила она.

При этом Эрнст подчеркнула, что спокойно относится к тому, что не всем нравится ее творчество. Но ее все еще удивляет, когда люди приходят в комментарии специально, чтобы сообщить о своей нелюбви.

Напомним, Софья состоит в браке с Константином Эрнстом с 2017 года. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. У пары трое детей: дочери и сын.

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