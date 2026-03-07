Русская красавица покорила конкурс «Мисс БРИКС» и забрала корону

В Казани вписали новую страницу в историю международных конкурсов красоты. Впервые прошел финал «Мисс БРИКС», и главный титул достался представительнице России. Валентина Алексеева, уроженка Чебоксар, услышала свое имя со сцены, когда ведущий Вячеслав Макаров объявил победительницу в главной категории.

Серебро увезет домой Иммакулата Вахере из Боливии, бронза досталась Алие Короткой из Белоруссии. Но главный триумф вечера остался за Россией.

Организаторы пошли на беспрецедентный шаг, разделив конкурс на три возрастные группы. В номинации «Маленькая мисс» соревновались девочки младше 13 лет, в категории «Мисс» — девушки, а «Миссис» объединила замужних женщин с детьми. От каждой из семнадцати стран-участниц приехали по три победительницы национальных этапов. Итого на сцене за три короны сражалась 51 конкурсантка.

Судейский состав собрался звездный: оценивать грацию и талант взялись Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Зара, Ольга Серябкина, Влад Лисовец и Марк Тишман. Ведущими вечера стали Яна Чурикова и Вячеслав Макаров.

География участниц впечатлила: Бразилия, Россия, Индия, Китай, страны Африки и Ближнего Востока — всего семнадцать государств. Каждая делегация надеялась на победу, но главный титул остался в Казани. Россиянка Валентина Алексеева теперь навсегда вписана в историю как первая обладательница короны «Мисс БРИКС».

