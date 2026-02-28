Ад над головой: российская королева красоты оказалась под ракетным ударом

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, находящаяся в Дубае, стала свидетельницей работы ПВО. Девушка рассказала о трех сбитых ракетах прямо над своим домом и сообщила о падении нескольких снарядов в жилых кварталах, пишет Лента.ру со ссылкой на Super.ru.

Победительница всероссийского конкурса красоты 2022 года Анна Линникова поделилась подробностями обстановки в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне эскалации конфликта с Ираном. Девушка, которая в настоящий момент находится в Дубае, стала очевидицей работы местных систем противовоздушной обороны.

25-летняя модель рассказала, что большинство жителей ее района предпочли не покидать свои дома после начала атак. Линникова уточнила, что в центральной части города, где проживает ее приятельница, зафиксировали порядка десяти попаданий. В локации, где остановилась сама обладательница короны, упало от четырех до пяти ракет.

Особо впечатлило девушку зрелище прямо над ее головой. Она призналась, что воочию наблюдала, как средства ПВО ликвидировали три вражеские цели. По словам Линниковой, происходящее вызвало сильнейший страх и тревогу, поскольку ранее ей не доводилось видеть ничего подобного.

Стоит отметить, что утром 28 февраля израильская сторона нанесла так называемый превентивный удар по иранской территории. Западные СМИ, в частности The New York Times, подтверждают причастность Соединенных Штатов к атакам на Тегеран. Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, информирует, что целью американо-израильской операции является подрыв обороноспособности Исламской Республики. Ответом Ирана стали удары по военным объектам США, расположенным в шести государствах, включая ОАЭ.