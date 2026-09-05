Русское дерби во Франции: «Монако» Головина обыграло ПСЖ Сафонова

В третьем туре чемпионата Франции по футболу сошлись две команды, за которые выступают российские футболисты. ПСЖ Матвея Сафонова принимал «Монако» Александра Головина. Неожиданную победу одержали гости со счетом 2:1.

Оба россиянина вышли в стартовом составе. В первом тайме ПСЖ повел в счете после того, как Маркиньос занес мяч в ворота с передачи Хвичи Кварацхелии. Во втором тайме «Монако» сравнял счет. Головин начал атаку забросом в штрафную, а Флавиу Назинью завершил. Через несколько минут монегаски уже вырвались вперед, и вновь при непосредственном участии россиянина: Головин записал голевой пас на Станиса Идумбо-Музамбо.

Матвей Сафонов пропустил два гола после двух ударов в створ, но его вины в пропущенных мячах нет.

«Монако» победил при том, что значительное преимущество в игре было у парижан (68% владения, 23 удара против четырех). Команда Головина прекрасно начала чемпионат и единолично возглавила турнирную таблицу Лиги 1 с девятью очками. ПСЖ, напротив, провалил старт. Чемпионы страны и победители Лиги чемпионов из трех первых матчей не выиграли ни одного, набрав лишь два очка.